Persib Bandung Mulai Beradaptasi dengan Igor Tolic, Marc Klok Bicara Soal Chemistry

jpnn.com - Persib Bandung mulai memasuki tahap akhir persiapan sebelum menghadapi musim 2026/27.

Kapten Persib Marc Klok melihat ada perkembangan menarik dalam skuad setelah kedatangan pelatih Igor Tolic.

Menurut Klok, perubahan komposisi pemain membuat Persib masih membutuhkan waktu untuk membangun koneksi antarpemain.

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Sejumlah pemain yang sebelumnya memperkuat Timnas Indonesia juga baru bergabung dalam beberapa hari terakhir.

Meski demikian, Klok melihat ada modal penting yang tetap dimiliki Persib, yakni karakter untuk terus berjuang ketika pertandingan berjalan sulit.

"Saya bangga karena semangat itu masih terlihat. Kami sudah beberapa kali menunjukkan kemampuan untuk bangkit dalam dua musim terakhir, dan sekarang pemain-pemain baru juga mulai membawa semangat yang sama," ucapnya.

Persib Masih Punya Pekerjaan Rumah

Klok menyadari Persib belum berada dalam kondisi ideal. Chemistry antarpemain harus terus dibangun karena musim baru akan menghadirkan tantangan yang lebih berat.

Persib juga harus segera bersiap menghadapi playoff AFC Champions League Two 2026/27 melawan Manila Digger FC sebelum kompetisi domestik dimulai.