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Persib Bandung Mulai TC di Bali, Igor Tolic Langsung Beri Tes Berat

Persib Bandung Mulai TC di Bali, Igor Tolic Langsung Beri Tes Berat
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Igor Tolic (tengah) memimpin sesi latihan Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung mulai meningkatkan intensitas persiapan menuju musim 2026/27.

Bali menjadi tempat Maung Bandung menjalankan program pemusatan latihan yang dipimpin Igor Tolic.

Sesi tersebut berlangsung di Bali United Training Center, Gianyar, Rabu (12/8/2026). Sebanyak 19 pemain ikut berlatih, termasuk rekrutan anyar Danijel Loncar.

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Fisik Pemain Jadi Perhatian

Igor tidak langsung memberikan latihan dengan tempo ringan. Kondisi fisik pemain justru menjadi salah satu fokus utama pada hari pertama.

Pelatih fisik Karlo Reinholz menyiapkan sejumlah menu menggunakan dumbel dan barbel untuk menguji sekaligus meningkatkan kemampuan fisik para pemain.

Tiga Pemain Masih Pemulihan

Dari 22 pemain yang sudah berada di Bali, tiga di antaranya belum bergabung dalam latihan di lapangan.

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Luciano Guaycochea, Ramon "Tanque" de Andrade Souza, dan Rosembergne "Berguinho" Da Silva masih menjalani proses terapi untuk memulihkan cedera.

Meski belum seluruh pemain tersedia, Igor tetap memasukkan materi taktikal dalam agenda latihan.

Persib Bandung mulai menjalani TC di Bali. Igor Tolic langsung menyiapkan program khusus untuk para pemain.

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