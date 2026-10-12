Persib Bandung Paksa Dewa United Berbagi Poin, Osmar Loss Soroti Satu Kesalahan

jpnn.com - Dewa United harus kehilangan kesempatan membawa pulang tiga poin setelah bermain imbang melawan Persib Bandung.

Duel pekan keempat Super League 2026/27 itu berakhir dengan skor sama kuat 2-2 di Stadion Si Jalak Harupat, Minggu (11/10/2026).

Hasil tersebut terasa mengecewakan bagi tim asuhan Osmar Loss. Dewa United sebenarnya sudah unggul dua gol pada babak pertama, tetapi kondisi itu lenyap hanya dalam waktu singkat setelah turun minum.

Egy Maulana Vikri membuka keunggulan pada menit ke-23, sebelum Noah Sadaoui menggandakan skor menjelang jeda. Namun, Persib kemudian merespons melalui Balsa Sekulic pada menit ke-51 dan Marc Klok tiga menit berselang.

Kehilangan Kendali setelah Kebobolan

Osmar Loss menilai perubahan situasi pertandingan pada babak kedua menjadi penyebab timnya gagal mempertahankan keunggulan.

Tekanan Persib setelah gol pertama membuat para pemain Dewa United kesulitan menjaga ketenangan.

"Sayangnya ketika kami kebobolan gol pertama, pertandingan menjadi sedikit emosional dan kami sedikit kehilangan kontrol. Namun, inilah sepak bola, kami harus belajar dari situasi seperti ini," ucapnya.

Meski kecewa, pelatih asal Brasil itu tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya. Dia menilai Dewa United telah menunjukkan kualitas, terutama pada babak pertama.