menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persib Bandung Pamer Kekuatan dan Kirim Ancaman ke Para Rival

Persib Bandung Pamer Kekuatan dan Kirim Ancaman ke Para Rival

Persib Bandung Pamer Kekuatan dan Kirim Ancaman ke Para Rival
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Persib Bandung berpesta 5-0 saat menjamu Madura United pada pekan ke-23 BRI Super League. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung tampil buas saat menjamu Madura United FC pada pekan ke-23 BRI Super League 2025/26.

Pertandingan Persib vs Madura United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (26/2/2026), berakhir dengan skor telak 5-0.

Gol-gol Maung Bandung lahir melalui aksi Ramon Tanque pada menit ke-13 dan 33', Uilliam Barros (45+2'), Andrew Jung (80'), serta Frans Putros (89').

Baca Juga:

Hasil itu memperpanjang rekor sempurna Persib di laga kandang musim ini.

Dari 12 pertandingan yang dimainkan di GBLA, seluruhnya berakhir dengan kemenangan. 

Gelandang Persib Beckham Putra menilai dukungan penuh Bobotoh menjadi faktor penting di balik rentetan hasil positif tersebut.

Baca Juga:

Menurutnya, kehadiran suporter memberi energi tambahan bagi seluruh pemain di lapangan.

"Alhamdulillah hari ini kami bisa mendapatkan tiga poin lagi karena bermain di kandang. Kami juga clean sheet di pertandingan ini."

Persib Bandung kirim sinyal mengerikan jelang laga tandang krusial ke Surabaya. Simak di sini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI