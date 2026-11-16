Persib Bandung Panaskan Mesin, Mariano Peralta Bidik Kemenangan atas Shan United FC

jpnn.com - Persib Bandung terus mematangkan persiapan menjelang pertandingan melawan Shan United pada matchday kedua ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026/2027.

Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (19/11/2026).

Tiga hari sebelum pertandingan, para pemain kembali menjalani latihan di lapangan pendamping GBLA. Mereka kini mengalihkan perhatian sepenuhnya ke laga tersebut setelah melewati hasil kurang memuaskan saat menghadapi Java United.

Winger Persib Mariano Peralta menilai persiapan tim sejauh ini berjalan dengan baik. Dia dan rekan-rekannya hanya perlu menjaga konsistensi latihan serta menjalankan setiap instruksi pelatih Igor Tolic.

"Ya, persiapannya bagus. Ini adalah latihan ketiga kami setelah beberapa hari libur. Kami siap untuk memenangkan pertandingan ini di Shopee (Cup)," kata Peralta saat ditemui seusai latihan di GBLA, Senin (16/11/2026).

(Skuad Persib dalam sesi latihan menjelang laga melawan Shan United FC di lapangan pendamping Stadion GBLA, Senin (16/11). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN)

Mengenai calon lawannya, Peralta menilai Shan United bukan tim yang bisa dipandang sebelah mata.

Shan United merupakan juara bertahan Liga Myanmar. Klub tersebut telah mengoleksi tujuh gelar juara dan mencatatkan prestasi sebagai kampiun selama enam musim berturut-turut.