Persib Bandung Panggil Magis GBLA saat Hadapi Bhayangkara FC
jpnn.com - Persib Bandung bersiap menjalani laga kandang penting saat menjamu Bhayangkara FC pada pekan ke-15 BRI Super League 2025/26.
Pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (21/12/2025), menjadi momentum bagi Maung Bandung untuk kembali ke jalur kemenangan.
Persib Bidik Kebangkitan di GBLA
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak meminta anak asuhnya untuk segera melupakan kekalahan 0-2 melawan Malut United.
Hodak menegaskan fokus tim kini sepenuhnya tertuju pada pertandingan berikutnya, dengan target meraih tiga poin di hadapan pendukung sendiri.
Meski bermain di kandang, Hodak menyadari timnya tidak akan menghadapi laga yang mudah.
Bhayangkara FC dinilai memiliki kualitas yang bisa merepotkan jika tidak diantisipasi dengan baik.
Hodak Andalkan Magis Bobotoh
Salah satu faktor yang diharapkan mampu memberi keuntungan bagi Persib ialah dukungan langsung Bobotoh di GBLA.
Menurut Hodak, magis stadion yang penuh tekanan dapat menjadi pembeda, sekaligus memberikan energi tambahan bagi Thom Haye dan kolega sepanjang pertandingan.
