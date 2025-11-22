menu
Persib Bandung Pecah Telur Kalahkan Dewa United 1-0

Pelatih Persib Bojan Hodak (tengah) dan pemain Andrew Jung (kanan) dalam konferensi pers pascalaga BRI Super League 2025/26 melawan Dewa United FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (21/11/2025) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung akhirnya bisa menaklukkan Dewa United FC setelah dalam dua musim terakhir, gagal menang.

Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (21/11/2025) malam, Persib menang dengan skor tipis 1-0.

Gol semata wayang Andrew Jung dari titik putih, mengantarkan kemenangan Persib dan membuat peringkat tim naik ke posisi 3 klasemen sementara BRI Super League 2025/26.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, menghadapi Dewa United tak pernah mudah. Tim asal Banten itu terkenal dengan lini pertahanan yang sulit dibongkar.

Musim lalu, Persib bahkan harus menanggung rasa malu usai dikalahkan Dewa United 0 - 2 di hadapan pendukung sendiri.

"Saya sudah katakan bahwa ini akan jadi pertandingan yang sulit. Bahwa Dewa adalah salah satu tim terbaik di liga ini," kata Hodak dalam konferensi pers pascalaga.

Anak asuhnya baru bisa mencetak gol di menit 60, setelah Uilliam Barros dilanggar oleh Nick Kuipers di kotak penalti.

Melalui review Video Assistant Reality (VAR), wasit menunjuk titik putih, dan Andrew Jung melakukan perannya sebagai algojo.

Persib Bandung akhirnya menaklukkan Dewa United 1-0 lewat penalti Andrew Jung di GBLA.

