Persib Bandung Pemusatan Latihan di Bali, Marc Klok Mengungkapkan Isi Hati

jpnn.com - JAKARTA - Persib Bandung tengah menjalani pemusatan latihan di Bali untuk menghadapi kompetisi musim 2026/2027.

Gelandang Persib Marc Klok antusias untuk segera bergabung menjalani latihan bersama klub.

Dia pun mengungkapkan isi hati, tentang kerinduan.

"Saya sangat excited untuk kembali latihan dengan Persib. Cukup lama tidak gabung dan hanya bisa melihat perkembangan tim lewat media sosial dan TV. Rasanya rindu dengan teman-teman dan rindu Bandung," ujar Klok, dikutip dari laman resmi klub, Kamis (13/8).

Klok sebelumnya sempat absen berlatih bersama Persib Bandung sebab harus menjalani agenda bersama Timnas Indonesia yang bertarung pada Piala AFF 2026.

Mantan pemain PSM Makassar itu dijadwalkan bergabung dengan Persib Bandung pada Kamis ini untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali.

Baca Juga: Pernyataan Eks Pelatih Persib Setelah Menerima Bayaran Penuh

Pemain yang memiliki darah Belanda tersebut sebelumnya mendapat waktu istirahat selama tiga hingga empat hari bersama keluarga di Bandung.

Pemusatan latihan di Bali menjadi bagian penting dari persiapan Persib Bandung menghadapi musim 2026/2027.