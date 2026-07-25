Persib Bandung Perkuat Senjata di Balik Layar

jpnn.com - Persib Bandung kembali melakukan pembenahan di balik layar menjelang musim 2026/27.

Kali ini, Maung Bandung memperkuat departemen olahraga dengan menunjuk Ahmed El Wardani sebagai Head of Scouting.

Penunjukan pria asal Mesir tersebut menjadi bagian dari langkah Persib untuk membangun sistem pencarian dan perekrutan pemain yang lebih terarah serta berbasis analisis.

Perkuat Sistem di Balik Layar

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan menilai kehadiran El Wardani akan memberikan warna baru dalam proses identifikasi pemain karena memiliki pengalaman dan jaringan yang luas di level internasional.

"Kami melihat Ahmed El Wardani memiliki bekal yang kuat dalam proses identifikasi talenta, analisis performa pemain, serta jaringan yang luas, terutama di kawasan Asia dan Timur Tengah."

"Karena itu, kami percaya kehadirannya dapat membantu Persib membangun sistem scouting yang lebih objektif, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan tim," jelasnya.

Pernah Bekerja Bersama Bojan Hodak

El Wardani bukan nama asing di sepak bola Asia Tenggara. Pria kelahiran 10 Oktober 1985 itu mengantongi lisensi AFC A Coaching dan sempat bekerja bersama Bojan Hodak di Kuala Lumpur FC sejak 2021 sebagai Assistant Manager.

Pada musim 2025/2026, dia juga menjadi bagian dari staf kepelatihan Penang FC yang berlaga di Liga Super Malaysia.