Persib Bandung Pincang di Thailand, Bojan Hodak Optimistis Hadapi Ratchaburi FC?

Persib Bandung Pincang di Thailand, Bojan Hodak Optimistis Hadapi Ratchaburi FC?

Persib Bandung Pincang di Thailand, Bojan Hodak Optimistis Hadapi Ratchaburi FC?
Persib Bandung. Foto: persib.

jpnn.com - Persib Bandung bakal menghadapi klub Thailand Ratchaburi FC pada babak 16 Besar AFC Champions League Two 2025/26 dengan kondisi tidak ideal.

Maung Bandung dipastikan tidak diperkuat tiga pemain andalan dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Ratchaburi, Rabu (11/2/2026) malam WIB.

Tiga nama yang harus absen dalam lawatan ke Thailand tersebut ialah Beckham Putra Nugraha, Marc Klok, dan Julio Cesar.

Mereka tidak masuk dalam daftar pemain karena masih berkutat dengan proses pemulihan cedera.

Meski tampil tanpa kekuatan penuh, Persib tetap menargetkan hasil maksimal.

Kemenangan di kandang lawan dinilai penting sebagai modal berharga sebelum menjamu Ratchaburi FC pada leg kedua di Bandung.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan kondisi Beckham belum memungkinkan untuk turun pada pertandingan kali ini.

Pemain yang karib disapa Etam itu mengalami masalah fisik saat tampil pada laga sebelumnya di kompetisi domestik.

