Persib Bandung Pinjamkan Bek Kanan Dion Markx ke Pendekar Cisadane Musim Ini

jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung mengambil langkah taktis untuk mematangkan talenta muda mereka dengan meminjamkan bek kanan Dion Wilhelmus Eddy Markx ke Persita Tangerang.

Peminjaman tersebut dilakukan demi mendapatkan pengalaman kompetitif yang lebih konsisten pada kompetisi musim 2026/2027.

“Ini menjadi kesempatan bagi Dion untuk mendapatkan pengalaman kompetitif dan menit bermain yang lebih banyak, sehingga dapat terus mengembangkan kemampuan serta mencapai potensi terbaiknya,” kata Adhitia di Bandung, Minggu.

Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan mengatakan peminjaman tersebut merupakan bagian dari komitmen klub dalam memberikan ruang bagi pemain muda untuk berkembang dan memperoleh pengalaman di level profesional.

Menurut dia, Dion merupakan pemain muda yang memiliki talenta dan potensi besar sehingga membutuhkan kesempatan bermain lebih banyak untuk mendukung proses perkembangannya.

“Setelah berdiskusi dengan tim pelatih dan Dion, kami menilai peminjaman ini menjadi pilihan yang baik untuk memberikan pengalaman dan ruang bermain yang dibutuhkan,” ujarnya.

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Dion bergabung dengan Persib pada awal musim Super League 2025/2026. Pada musim pertamanya, pemain yang berposisi sebagai bek kanan itu hanya mendapatkan satu kesempatan tampil di tengah persaingan dengan Kakang Rudianto dan Frans Putros.

Memasuki era kepelatihan Igor Tolic, Dion mendapat kesempatan tampil dalam dua pertandingan awal. Namun, cedera membuatnya harus menjalani masa pemulihan dan absen hingga mengikuti turnamen segitiga Dewata Challenge Series.