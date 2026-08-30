Persib Bandung Pinjamkan Dion Markx ke Persita Tangerang

jpnn.com - Persib Bandung membuat keputusan mengejutkan dengan meminjamkan pemain mudanya, Dion Wilhelmus Eddy Markx, ke Persita Tangerang.

Dion akan memperkuat Persita hingga akhir musim 2026/27. Keputusan tersebut diambil setelah manajemen Persib berdiskusi dengan tim pelatih dan mempertimbangkan masukan dari sang pemain.

Peminjaman ini diharapkan menjadi kesempatan bagi Dion untuk mendapatkan pengalaman kompetitif sekaligus menit bermain yang lebih banyak.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya klub memberikan ruang yang sesuai bagi perkembangan karier Dion.

"Dari sisi teknis, Dion merupakan pemain muda yang memiliki talenta dan potensi besar untuk terus berkembang. Karena itu, kesempatan bermain yang lebih banyak sangat penting bagi proses perkembangannya," kata Adhitia dalam keterangannya, Minggu (30/8/2026).

Dion bergabung dengan Persib pada awal musim Super League 2025/26. Pada musim pertamanya, bek kanan tersebut hanya tampil satu kali.

Saat itu, persaingan di posisi bek kanan cukup ketat karena Dion harus bersaing dengan Kakang Rudianto dan Frans Putros.

Memasuki era kepelatihan Igor Tolic, Dion mendapat kesempatan tampil dalam dua pertandingan awal. Namun, cedera kemudian membuatnya harus menjalani masa pemulihan hingga absen dalam beberapa pertandingan, termasuk turnamen segitiga Dewata Challenge Series.