Persib Bandung Punya Kabar Baik Menjelang Hadapi Persik Kediri

jpnn.com - Persib Bandung mendapat kabar baik menjelang pertandingan melawan Persik Kediri pada pekan kelima Super League 2026/27.

Beckham Putra mengaku kondisinya sudah kembali bugar dan siap memperkuat Maung Bandung.

Persib dijadwalkan menjamu Persik di Stadion Si Jalak Harupat, Minggu (18/10/2026).

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Beckham Pulih dari Cedera

Beckham pun berpeluang kembali masuk dalam rencana pelatih setelah melewatkan tiga pertandingan akibat cedera.

Pemain bernomor punggung 7 itu sudah mengikuti latihan penuh bersama tim di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (15/10/2026).

"Alhamdulillah, sudah mengikuti tes bersama Coach Karlo dan para fisioterapis. Kemarin saat tim libur, saya juga tetap berlatih untuk meningkatkan kondisi," ucap Beckham.

"Sekarang sudah 100 persen pulih dan semoga saya dapat kepecayaan dari pelatih."

Seusai sesi latihan, Beckham melanjutkan program pemulihan dengan pendampingan pelatih fisik Karlo Reinholz.