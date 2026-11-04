Persib Bandung Punya Senjata Berbahaya, Pelatih Melbourne Victory Sampai Beri Warning
jpnn.com - Melbourne Victory tidak bisa memandang Persib Bandung sebelah mata.
Matchday keempat fase grup AFC Champions League Two (ACL Two) itu dijadwalkan berlangsung di Stadion AAMI Park, Victoria, Australia, Rabu (4/11/2026).
Pelatih Melbourne Victory Giovanni Savarese mengungkap kekuatan Maung Bandung yang berpotensi menjadi ancaman serius.
Persib datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menyapu bersih tiga pertandingan fase grup dengan kemenangan.
Hasil itu menempatkan Maung Bandung di puncak klasemen sementara Grup E dengan nilai sempurna, yakni sembilan poin.
Di sisi lain, Melbourne Victory duduk di posisi kedua dengan koleksi empat angka.
Pelatih Melbourne Victory Soroti Permainan Persib
Savarese menilai Persib memiliki pola permainan yang berbahaya, terutama saat melancarkan serangan balik.
Kecepatan transisi dan kualitas pemain depan Maung Bandung menjadi aspek yang perlu diantisipasi Melbourne Victory.
. Persib Bandung membuat pelatih Melbourne Victory Giovanni Savarese waspada. Ada sejumlah hal yang jadi perhatian.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Persib Bandung Mengincar Momen Spesial di Australia, Marc Klok Singgung Hal Penting
- Melbourne Victory vs Persib Bandung: Militansi Bobotoh Bikin Marc Klok Terpukau
- Persib Bandung Kehilangan Dua Pemain Menjelang Lawan Melbourne Victory
- Melbourne Victory vs Persib: Igor Tolic Ingatkan Skuad Pangeran Biru Tetap Waspada demi Sejarah
- Melbourne Victory vs Persib, Igor Tolic: Pertandingan Ini Sangat Menantang
- Persib Bandung Kena Dua Sanksi Sekaligus, Total Denda Tembus Rp85 Juta