Persib Bandung Punya Senjata Berbahaya, Pelatih Melbourne Victory Sampai Beri Warning

jpnn.com - Melbourne Victory tidak bisa memandang Persib Bandung sebelah mata.

Matchday keempat fase grup AFC Champions League Two (ACL Two) itu dijadwalkan berlangsung di Stadion AAMI Park, Victoria, Australia, Rabu (4/11/2026).

Pelatih Melbourne Victory Giovanni Savarese mengungkap kekuatan Maung Bandung yang berpotensi menjadi ancaman serius.

Persib datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menyapu bersih tiga pertandingan fase grup dengan kemenangan.

Hasil itu menempatkan Maung Bandung di puncak klasemen sementara Grup E dengan nilai sempurna, yakni sembilan poin.

Di sisi lain, Melbourne Victory duduk di posisi kedua dengan koleksi empat angka.

Pelatih Melbourne Victory Soroti Permainan Persib

Savarese menilai Persib memiliki pola permainan yang berbahaya, terutama saat melancarkan serangan balik.

Kecepatan transisi dan kualitas pemain depan Maung Bandung menjadi aspek yang perlu diantisipasi Melbourne Victory.