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Persib Bandung Punya Senjata Berbahaya, Pelatih Melbourne Victory Sampai Beri Warning

Persib Bandung Punya Senjata Berbahaya, Pelatih Melbourne Victory Sampai Beri Warning
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Skuad Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Melbourne Victory tidak bisa memandang Persib Bandung sebelah mata.

Matchday keempat fase grup AFC Champions League Two (ACL Two) itu dijadwalkan berlangsung di Stadion AAMI Park, Victoria, Australia, Rabu (4/11/2026).

Pelatih Melbourne Victory Giovanni Savarese mengungkap kekuatan Maung Bandung yang berpotensi menjadi ancaman serius.

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Persib datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menyapu bersih tiga pertandingan fase grup dengan kemenangan.

Hasil itu menempatkan Maung Bandung di puncak klasemen sementara Grup E dengan nilai sempurna, yakni sembilan poin.

Di sisi lain, Melbourne Victory duduk di posisi kedua dengan koleksi empat angka.

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Savarese menilai Persib memiliki pola permainan yang berbahaya, terutama saat melancarkan serangan balik.

Kecepatan transisi dan kualitas pemain depan Maung Bandung menjadi aspek yang perlu diantisipasi Melbourne Victory.

. Persib Bandung membuat pelatih Melbourne Victory Giovanni Savarese waspada. Ada sejumlah hal yang jadi perhatian.

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