Persib Bandung Punya Wakil di Piala Dunia 2026? Bojan Hodak Soroti Nasib Frans Putros

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menyambut kabar lolosnya Irak ke putaran final Piala Dunia 2026 dengan penuh antusias.

Hodak secara khusus menyoroti peluang bek andalannya, Frans Putros, untuk tampil di panggung sepak bola terbesar dunia tersebut.

Irak memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 seusai mengalahkan Bolivia dengan skor 2-1 dalam playoff antarbenua yang digelar di Stadion BBVA, Monterrey, Meksiko, Rabu (1/4/2026) dini hari WIB.

Keberhasilan itu membuka peluang bagi Putros untuk masuk dalam skuad Irak yang akan tampil pada Juni mendatang.

Hodak pun kembali menegaskan dukungannya kepada pemain yang menjadi bagian penting di lini belakang Persib tersebut.

Entrenador asal Kroasia itu berharap Putros bisa mendapatkan tempat di tim utama Irak saat Piala Dunia 2026 berlangsung.

"Menurut saya, ini hal positif karena klub memiliki pemain yang berkesempatan tampil di Piala Dunia."

"Apalagi, dengan usianya sekarang, peluang seperti ini mungkin tidak akan datang lagi," jelasnya.