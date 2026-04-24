menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persib Bandung Santai di Puncak, Bojan Hodak Ungkap Situasi Sebenarnya

Persib Bandung Santai di Puncak, Bojan Hodak Ungkap Situasi Sebenarnya

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Skuad Persib Bandung. Foto: ILeague.

jpnn.com - Persib Bandung menunjukkan aura tenang di tengah perburuan gelar BRI Super League 2025/2026.

Hingga pekan-pekan akhir, Maung Bandung masih memimpin klasemen dengan keunggulan tipis dua poin dari Borneo FC.

Alih-alih tertekan, Persib memandang enam laga tersisa sebagai panggung pembuktian menuju hattrick juara. 

Baca Juga:

Pelatih Persib Bojan Hodak dengan tegas menepis anggapan timnya berada di bawah tekanan. Baginya, situasi Persib saat ini cukup ideal.

"Tidak ada tekanan. Tekanan itu kalau ada seseorang yang menodongkan pistol di depan Anda, itu baru tekanan. Di sepak bola tidak ada yang seperti itu," ujarnya.

Menurutnya, berada di posisi teratas klasemen merupakan situasi yang lebih menguntungkan dibandingkan harus mengejar ketertinggalan dari pesaing.

Baca Juga:

Yang menarik, masalah terbesar Hodak bukan lawan di lapangan, melainkan menentukan siapa yang harus dimainkan. Kedalaman skuad Maung Bandung sedang di titik terbaik.

"Semua pemain siap dan ingin tampil. Justru ini yang paling sulit bagi saya, memilih siapa yang harus disimpan," ucapnya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

