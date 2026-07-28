Persib Bandung Sedang di Atas Angin, DPMM FC Datang Membawa Ancaman Serius
jpnn.com - Persib Bandung memiliki peluang besar mengamankan tiket semifinal Piala Presiden 2026 saat menghadapi klub Brunei Darussalam DPMM FC.
Laga kedua Grup A itu akan digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Selasa (28/7/2026) malam WIB.
Bekal kemenangan tipis 1-0 atas Arema FC pada laga pembuka memang membuat Persib berada di posisi teratas klasemen sementara.
Namun, hasil tersebut belum cukup menjamin langkah Maung Bandung menuju fase berikutnya.
Jeda Pendek Jadi Tantangan Persib
Persib hanya memiliki waktu singkat untuk mempersiapkan diri setelah pertandingan sebelumnya. Kondisi tersebut membuat tim pelatih harus bekerja ekstra agar seluruh pemain kembali berada dalam kondisi terbaik.
Penyerang Persib Uilliam Barros mengaku situasi itu menjadi tantangan tersendiri bagi timnya.
"Saya percaya ini akan menjadi pertandingan yang sulit karena waktu pemulihan kami singkat," ucapnya.
DPMM FC Punya Mental Pantang Menyerah
Persib juga tidak bisa menganggap enteng wakil DPMM FC.
Persib Bandung memiliki peluang besar mengamankan tiket semifinal Piala Presiden 2026 saat menghadapi klub Brunei Darussalam DPMM FC.
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