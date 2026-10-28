Persib Bandung Sedang di Puncak Klasemen Grup E, Igor Tolic Pilih Merendah

jpnn.com - Persib Bandung akan melakoni pertandingan penting saat menghadapi Melbourne Victory FC pada babak penyisihan Grup E AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027.

Laga ini krusial karena menentukan posisi Persib di klasemen sementara. Saat ini, Maung Bandung memimpin di puncak dengan enam poin, diikuti Melbourne Victory.

Jika menang, Persib akan tetap bertahan di puncak. Namun, jika kalah, Melbourne Victory berpeluang menyalip.

Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan bahwa dirinya tidak ingin jemawa dalam mengarungi kompetisi Asia ini.

Meski telah meraih hasil positif, Tolic memahami betapa sulitnya bersaing di ACL Two. Apalagi, Grup E dihuni tim-tim tangguh dari Asia.

"Kami memang sudah berada di puncak. Jadi, jika kami memenangkan pertandingan besok, kami akan tetap berada di puncak. Kami menjalaninya laga demi laga," kata Tolic, Rabu (28/10/2026).

Dalam dua pertandingan di ACL 2, Persib berhasil meraih kemenangan atas FC Seoul dan Viettel FC.

"Saya tahu saat kami memulai kompetisi ini tahun ini dan melihat hasil undian, kami berpikir, ‘Oke, ini grup yang sangat-sangat berat.’ Ada tiga tim dengan peringkat yang lebih baik dari kami dan liga yang di atas kertas lebih baik," ujarnya.