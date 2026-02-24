menu
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persib Bandung Siaga Hadapi Taktik ‘Parkir Bus’ Madura United

Skuad Persib menjalani sesi official training (OT). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Persib Bandung langsung menghadapi Madura United pada pekan ke-23 BRI Super League 2025/26.

Thom Haye dan kolega tak memiliki waktu bersantai, setelah memenangi alga kontra Persita Tangerang, akhir pekan lalu.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengakui timnya hanya memiliki waktu sekitar tiga hari untuk mempersiapkan diri sebelum pertandingan yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kamis (26/2/2026) malam.

"Ya, persiapan kami memang singkat, hanya tiga hari," kata Hodak di Stadion GBLA, Selasa (24/2).

Juru takti asal Kroasia itu menilai Madura United kini tampil lebih solid, terutama di sektor pertahanan.

Karena itu, Hodak meminta anak asuhnya tidak memandang remeh lawan meski Madura United berada di papan bawah klasemen.

Hodak memprediksi Madura United akan mengusung pendekatan defensif, seperti yang sebelumnya dilakukan Persita Tangerang saat menghadapi Persib.

Taktik 'parkir bus' tentu menjadi ancaman tersendiri bagi Thom Haye cum suis.

Persib Bandung mewaspadai ancaman taktik 'parkir bus' yang diprediksi akan dipakai Madura United pada laga pekan ke-23 di Stadion GBLA.

