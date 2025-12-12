Persib Bandung Siap Hadapi Neraka 16 Besar ACL 2, Lucho Kirim Pesan Penting

jpnn.com - Gelandang Persib Bandung Luciano Guaycochea menyambut penuh kebanggaan keberhasilan timnya menembus babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2).

Maung Bandung bahkan memastikan tiket sebagai juara grup, sebuah pencapaian yang menurutnya dapat menjadi dorongan besar bagi kepercayaan diri tim.

Pesan dari Lucho

Namun, pemain bernomor punggung 8 itu mengingatkan bahwa euforia tak boleh berlebihan.

Pesepak bola asal Argentina itu menilai perjalanan Persib justru memasuki fase yang lebih menantang pada babak gugur.

"Saya sangat senang karena kami berhasil melangkah ke babak 16 besar."

"Namun, ini baru awal. Perjalanan harus terus berlanjut dan kami wajib memenangkan pertandingan berikutnya," ucap Lucho -sapaan Luciano-.

Calon Lawan Berat Menanti Persib

Persib sendiri berpeluang menghadapi lawan-lawan berat di fase knock out.

Tiga tim raksasa, yakni Cong An Ha Noi FC dari Vietnam (runner up Grup E), Ratchaburi dari Thailand (runner up Grup F), serta Pohang Steelers dari Korea Selatan (runner up Grup H) berada dalam daftar kandidat lawan.