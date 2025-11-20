Persib Bandung Siap Tempur Tanpa 3 Pilar, Dewa United Jadi Ancaman

menu
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak dalam konferensi pers pralaga Super League di Stadion GBLA, Kamis (20/11). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Persib Bandung akan menjamu Dewa United pada pertandingan pekan ke-13 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (21/11/2025) malam. 

Misi balas dendam diusung Persib mengingat musim sebelumnya mereka dipermalukan 0 -2 saat tampil di kandang sendiri. 

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan kegagalan musim lalu tak boleh terulang. Karena itu, Maung Bandung terus berlatih mematangkan strategi. 

Menurutnya, Dewa United adalah salah satu tim terbaik di Liga Indonesia. Musim lalu, klub asal Banten itu tampil digdaya dan berhasil finish di peringkat dua.

Namun, kondisi berbeda justru dialami di musim ini. Tak banyak merombak skuad, tim asuhan Jan Olde Riekerink justru terpuruk di papan bawah klasemen dengan empat kekalahan beruntun. 

"Ini akan menjadi pertandingan sulit. Menurut saya Dewa United adalah salah satu tim terbaik di Indonesia saat ini dan saya memprediksi mereka akan berada di posisi empat besar," kata Hodak dalam konferensi pers pralaga Super League di Stadion GBLA, Kamis (20/11). 

Musim ini, Dewa United bahkan memboyong dua penggawa inti Persib, Nick Kuipers dan Edo Febriansah, yang menambah kualitas lini belakang.

Karena itu, Hodak mewaspadai kebangkitan yang diprediksi akan dilakukan Dewa United. Persib tak mau jemawa dan tetap menganggap mereka sebagai lawan yang sulit ditaklukkan. 

