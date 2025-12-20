Persib Bandung Siapkan Skenario Darurat saat Jumpa Bhayangkara FC, Ada Apa?
jpnn.com - Persib Bandung menghadapi situasi genting menjelang menjamu Bhayangkara FC pada pekan ke-15 BRI Super League.
Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Bhayangkara FC akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (21/12/2025) pukul 19.00 WIB.
Marc Klok Masih Tanda Tanya
Namun, kondisi salah satu pemain penting Persib, yakni Marc Klok belum bisa dipastikan.
Sang kapten tidak terlihat mengikuti sesi latihan resmi yang berlangsung di Stadion GBLA, Sabtu (20/12/2025).
Gelandang andalan Persib itu masih menjalani program pemulihan cedera, sehingga tim pelatih memilih tidak menurunkannya dalam agenda latihan terakhir.
Cedera Didapat saat Persib Jumpa Malut United
Pelatih Persib Bojan Hodak menjelaskan bahwa cedera yang dialami Marc Klok didapat saat pertandingan melawan Malut United di Stadion Kie Raha, Ternate, pekan lalu.
Kini, pemain bernomor punggung 23 tersebut mendapat penanganan intensif dari tim medis klub.
Hodak menyebut keputusan mengenai keterlibatan Marc Klok akan diambil mendekati waktu pertandingan.
Persib Bandung menghadapi situasi genting menjelang menjamu Bhayangkara FC pada pekan ke-15 BRI Super League.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Malut United Waspada Rekor Kandang PSM Makassar yang Mentereng
- Dewa United Vs Persis 5-1, Messidoro 2 Kali Minta Maaf
- Persebaya Vs Borneo FC: Rivaldo Comeback
- Pekan ke-15 Super League Dibuka Dewa United Vs Persis Sore Ini
- AFC Menghukum Persib, Bojan Hodak Singgung Suporter
- Persib Bandung Panggil Magis GBLA saat Hadapi Bhayangkara FC