Persib Bandung Sikat Malut United, Bojan Hodak Blak-blakan Momen Sulit di Lapangan
jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak melontarkan pujian kepada para pemainnya seusai kemenangan 2-0 atas Malut United pada pekan ke-20 BRI Super League.
Pertandingan Persib vs Malut United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (6/2/2026), berakhir dengan skor 2-0.
Gol-gol Maung Bandung lahir melalui penalti Thom Haye pada menit ke-36. Kemudian, kemenangan Persib dilengkapi oleh aksi Saddil Ramdani (87').
Menurut Hodak, duel kontra Malut United tidak berjalan semudah yang dibayangkan.
Tim tamu datang dengan pendekatan berbeda dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, sehingga membuat Persib sempat kesulitan mengembangkan permainan.
"Saya cukup senang dengan cara kami bermain. Itu tidak mudah untuk dimainkan karena mereka sedikit mengubah taktiknya."
"Mereka bermain dengan lima (pemain) di belakang. Jadi, mungkin di babak pertama kami memiliki sedikit masalah," ucap Hodak.
Pelatih asal Kroasia itu menilai situasi berubah setelah jeda.
Persib Bandung meraih tiga poin saat menjamu Malut United. Namun di balik kemenangan itu, Bojan Hodak mengakui ada masalah sejak awal laga.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Persija Jakarta Rekrut Cyrus Margono, Proyek Jangka Panjang Macan Kemayoran Terungkap
- Persib Bandung vs Malut United: Saddil Ramdani tak Mau Terlena, Ada Ujian di Depan Mata
- Reaksi Pelatih Persib Seusai Kalahkan Malut United FC
- Dendam Terbalaskan, Persib Kalahkan Malut United 2-0 di GBLA
- Persib vs Malut United: Menanti Debut Layvin Kurzawa & Dion Markx, Deretan Mantan Kembali ke GBLA
- Beckham Putra Memoles Bakat Pesepakbola Cilik Lewat E7AM Football Challenge