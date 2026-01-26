menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persib Bandung Sikat PSBS Biak, Reaksi Bojan Hodak Penuh Kewaspadaan

Persib Bandung Sikat PSBS Biak, Reaksi Bojan Hodak Penuh Kewaspadaan

Persib Bandung Sikat PSBS Biak, Reaksi Bojan Hodak Penuh Kewaspadaan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung mengamankan poin penuh saat menjamu PSBS Biak pada laga perdana putaran kedua BRI Super League.

Bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (25/1/2026), Pangeran Biru menang dengan skor tipis 1-0.

Gol semata wayang dalam pertandingan tersebut baru tercipta menjelang laga usai.

Baca Juga:

Rosembergne 'Berguinho' Da Silva menjadi pembeda lewat golnya pada menit ke-87.

Hasil ini membawa Persib kembali menempati posisi puncak klasemen sementara dengan koleksi 41 poin.

Selain itu, tambahan tiga angka menjaga catatan sempurna Persib saat bermain di hadapan publik GBLA.

Baca Juga:

Pelatih Persib Bojan Hodak menyebut kemenangan tersebut memiliki arti penting bagi timnya, terutama dari aspek soliditas permainan.

"Penting bagi kami menang dan tidak kebobolan," ucapnya.

Gol telat membawa Persib Bandung menundukkan PSBS Biak. Namun, reaksi Bojan Hodak justru penuh kewaspadaan. Ada apa?

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI