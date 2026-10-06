Persib Bandung Sudah Pelajari Port FC, Luka Menalo Ungkap Modal Pangeran Biru
jpnn.com - Persib Bandung sudah mempelajari kekuatan Port FC sebelum bertemu pada laga perdana ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026/27 di Thailand, Kamis (8/10/2026).
Penyerang Persib Luka Menalo menyebut analisis terhadap calon lawan menjadi bagian penting dari persiapan Maung Bandung.
Persib mempelajari tim asal Thailand itu melalui rekaman pertandingan untuk mengetahui karakter permainan mereka.
Menalo Waspadai Kualitas Port FC
Menalo tetap memberikan respek kepada Port FC. Menurut pemain asal Kroasia tersebut, kualitas sepak bola Thailand membuat pertandingan nanti tidak akan mudah.
Meski demikian, Persib memiliki modal untuk memberikan perlawanan sekaligus mengejar kemenangan.
"Kami sudah melihat permainan Port FC melalui beberapa pertandingan mereka. Mereka punya kualitas, tetapi kami juga memiliki modal kuat," ucapnya.
Persib Bidik Tiga Poin
Menalo menyebut persiapan Persib berjalan sesuai rencana. Dia bahkan memastikan para pemain siap memberikan kemampuan terbaik pada pertandingan nanti.
"Persiapan berjalan sangat baik. Kami siap," tandasnya.
Persib Bandung sudah mempelajari kekuatan Port FC sebelum bertemu pada laga perdana ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026/27
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