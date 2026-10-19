Persib Bandung Susah Payah Tekuk Persik Kediri, Igor Tolic Ungkap Evaluasi Penting
jpnn.com - Persib Bandung harus melewati pertandingan yang tidak mudah sebelum memastikan kemenangan 1-0 atas Persik Kediri pada pekan kelima BRI Super League 2026/2027 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (18/10/2026).
Pelatih Persib Igor Tolic menilai kemenangan tersebut tidak lepas dari kerja keras dan mentalitas para pemainnya.
Tolic juga mengapresiasi dukungan Bobotoh yang memberikan energi tambahan bagi Maung Bandung sepanjang pertandingan.
Igor Tolic Soroti Perjuangan Persib
Menurutnya, Persik mampu memberikan perlawanan sengit sehingga Persib perlu melakukan penyesuaian untuk menemukan celah.
Setelah kesulitan memaksimalkan peluang pada babak pertama, Persib akhirnya berhasil memecah kebuntuan pada paruh kedua melalui sundulan Julio Cesar (78').
"Para pemain menunjukkan karakter yang luar biasa. Mereka bekerja keras dan saya bangga dengan apa yang sudah mereka lakukan," ucapnya.
"Pada babak pertama, kami belum bisa mengeksploitasi kelemahan mereka, tetapi kami berhasil melakukannya pada babak kedua."
Persib Diminta Terus Berbenah
Tolic menegaskan bahwa hasil pertandingan bukan satu-satunya hal yang menjadi perhatian.
Persib Bandung harus bekerja keras untuk menaklukkan Persik Kediri. Apa evaluasi penting yang disampaikan Igor Tolic?
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