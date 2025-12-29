Persib Bandung Tak Ingin Terlena, Beckham Putra Sudah Fokus ke Persik Kediri

menu
Winger Persib Bandung Beckham Putra. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung langsung mengalihkan perhatian ke laga berikutnya setelah mengamankan tiga poin penting saat menjamu PSM Makassar.

Thom Haye dan kolega menutup laga tunda pekan kedelapan BRI Super League dengan kemenangan tipis 1-0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu (27/12/2025).

Persib Kudeta Puncak Klasemen

Kemenangan itu langsung membawa Maung Bandung ke puncak klasemen sementara.

Namun, gelandang Persib Beckham Putra menegaskan bahwa hasil tersebut tidak membuat timnya larut dalam euforia.

Menurut pemain yang akrab disapa Etam itu, duel melawan PSM Makassar menjadi ujian berat yang menguras konsentrasi dan tenaga.

"Seperti dikatakan pelatih (Bojan Hodak) ini adalah pertandingan yang sulit untuk kami."

"Mereka (PSM) begitu bersemangat ingin mendapatkan poin di Bandung," ucap Etam.

Warning dari Beckham Putra

Pemain bernomor punggung 7 itu menyebut kemenangan ini sebagai modal penting, tetapi bukan alasan untuk merasa aman.

