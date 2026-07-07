Persib Bandung Tak Main-main, Mesin Gol asal Montenegro Resmi Mendarat

jpnn.com - Persib Bandung tak membutuhkan waktu lama untuk menemukan pengganti Andrew Jung.

Maung Bandung resmi menunjuk striker asal Montenegro Balsa Sekulic sebagai ujung tombak baru untuk menyongsong musim 2026/2027.

Penyerang berusia 28 tahun itu langsung diikat dengan kontrak berdurasi dua musim. Artinya, Sekulic bakal menjadi bagian dari skuad Pangeran Biru hingga 2028.

Kedatangan pemain kelahiran 10 Juni 1998 tersebut merupakan hasil pencarian panjang yang dilakukan manajemen bersama tim pelatih setelah posisi penyerang utama ditinggalkan Jung.

Persib menilai Sekulic memiliki karakter permainan yang sesuai dengan kebutuhan tim, terutama untuk meningkatkan produktivitas di lini depan pada kompetisi domestik maupun level Asia.

Sebelum menerima pinangan Persib, Sekulic memperkuat FK Mornar Bar di kasta tertinggi Liga Montenegro

Bersama klub tersebut, dia tampil dalam 48 pertandingan dan membukukan 22 gol, catatan yang membuat namanya masuk radar Maung Bandung.

Karier Sekulic juga tidak hanya dihabiskan di negara asalnya.