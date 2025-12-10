Persib Bandung tak Mau Setengah-Setengah Hadapi Bangkok United

jpnn.com - Persib Bandung dalam kondisi ideal menjelang jumpa Bangkok United pada laga terakhir fase grup AFC Champions League Two (ACL 2) 2024/25.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Bangkok United akan berlangsung malam ini, Rabu (10/12/2025), di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Pelatih Persib Bojan Hodak memastikan anak asuhnya berada dalam situasi yang positif, baik secara fisik maupun mental.

Modal Positif dari Kemenangan Atas Borneo FC

Kemenangan atas Borneo FC dengan skor 3-1 pada laga tunda pekan keempat BRI Super League menjadi suntikan kepercayaan diri bagi skuad Maung Bandung.

Secara matematis, Persib sejatinya hanya membutuhkan satu poin untuk memastikan tempat di 16 besar ACL 2.

Namun, Hodak menegaskan timnya tidak akan bermain aman. Pelatih asal Kroasia tersebut menargetkan kemenangan demi mengunci hasil maksimal di hadapan pendukung sendiri.

"Persiapan berjalan sangat baik. Kami memiliki waktu empat hari setelah pertandingan melawan Borneo untuk mematangkan tim."

"Kemenangan terakhir juga berdampak besar terhadap mental pemain. Suasana tim sedang sangat positif," ucap Hodak.