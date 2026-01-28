Persib Bandung Tak Mau Terpeleset di Manahan, Bojan Hodak Ingatkan Bahaya Persis Solo

jpnn.com - Persib Bandung bersiap melakoni laga tandang ke markas Persis Solo pada pekan ke-19 Super League 2025/26.

Menurut jadwal, pertandaingan Persis vs Persib akan digelar di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (31/1/2026).

Menghadapi tim yang berada di zona bawah klasemen, Pelatih Persib Bojan Hodak memilih bersikap realistis.

Dia menilai posisi Persis di papan klasemen tidak sepenuhnya mencerminkan kualitas permainan lawan.

Hodak juga menyoroti performa Persib yang hanya mampu menang tipis 1-0 saat menghadapi tim papan bawah lainnya, yakni PSBS Biak.

Menurutnya, Marc Klok dan kawan-kawan masih memiliki pekerjaan rumah, terutama dalam memaksimalkan peluang yang tercipta di lini depan.

"Kemenangan itu sangat penting, hampir semuanya berjalan dengan baik kecuali penyelesaian akhir."

"Kami harus bekerja untuk itu," tegas pelatih asal Kroasia itu.