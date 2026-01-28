menu
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persib Bandung Tak Mau Terpeleset di Manahan, Bojan Hodak Ingatkan Bahaya Persis Solo

Persib Bandung Tak Mau Terpeleset di Manahan, Bojan Hodak Ingatkan Bahaya Persis Solo

Persib Bandung Tak Mau Terpeleset di Manahan, Bojan Hodak Ingatkan Bahaya Persis Solo
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung bersiap melakoni laga tandang ke markas Persis Solo pada pekan ke-19 Super League 2025/26.

Menurut jadwal, pertandaingan Persis vs Persib akan digelar di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (31/1/2026).

Menghadapi tim yang berada di zona bawah klasemen, Pelatih Persib Bojan Hodak memilih bersikap realistis.

Baca Juga:

Dia menilai posisi Persis di papan klasemen tidak sepenuhnya mencerminkan kualitas permainan lawan.

Hodak juga menyoroti performa Persib yang hanya mampu menang tipis 1-0 saat menghadapi tim papan bawah lainnya, yakni PSBS Biak.

Menurutnya, Marc Klok dan kawan-kawan masih memiliki pekerjaan rumah, terutama dalam memaksimalkan peluang yang tercipta di lini depan.

Baca Juga:

"Kemenangan itu sangat penting, hampir semuanya berjalan dengan baik kecuali penyelesaian akhir."

"Kami harus bekerja untuk itu," tegas pelatih asal Kroasia itu.

Persib bertandang ke markas Persis Solo dengan status unggulan. Namun Bojan Hodak justru melontarkan peringatan keras

