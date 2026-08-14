Persib Bandung Tak Turunkan Skuad Terbaik Lawan Sabah FC, Igor Tolic Ingin Coba Hal Ini

jpnn.com - Persib Bandung tidak bisa menurunkan komposisi terbaik saat menghadapi Sabah FC dalam laga persahabatan bertajuk Dewata Challenge Series 2026.

Pertandingan Persib vs Sabah akan digelar di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (15/8/2026).

14 Pemain Absen

Maung Bandung kehilangan 14 pemain dalam laga tersebut. Danijel Loncar belum mendapat kesempatan tampil karena masih membutuhkan proses adaptasi bersama tim.

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Sementara itu, tujuh pemain yang baru kembali dari Timnas Indonesia mendapat waktu istirahat dan kemungkinan baru tampil pada laga berikutnya.

"Danijel masih membutuhkan beberapa kali latihan. Pemain Tim Nasional juga kami beri waktu istirahat, mungkin di laga kedua nanti kami baru bisa memainkannya," terang Pelatih Persib Igor.

Persib juga kehilangan Rafi Rasyiq dan Nazriel Alvaro yang bergabung dengan Timnas U-20 Indonesia. Empat pemain lainnya, yakni Berguinho, Ramon Tanque, Dion Marx, dan Luchiano Guaycochea masih menjalani pemulihan.

"Kondisi Ramon, Dion, dan Berguinho menunjukkan perkembangan yang baik. Lucho masih membutuhkan waktu sekitar 15 hari lagi," tutur Igor.

Persib Mulai Membaca Kekuatan Lawan

Situasi skuad yang belum komplet membuat Igor Tolic harus melihat pertandingan dari sudut pandang berbeda.