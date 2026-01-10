Persib Bandung Tanpa Andrew Jung dan Saddil, Persija: Kami Tak Mau Anggap Remeh
jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta enggan meremehkan kekuatan Persib Bandung jelang duel akbar pada pekan ke-17 Super League 2025/26.
Dari kubu Maung Bandung dikabarkan Andrew Jung dan Saddil Ramdani tidak bisa bermain pada laga derbi tersebut.
Jung masih menjalani pemulihan cedera di bagian hamstring sehingga kemungkinan posisinya bakal diisi Ramon Tanque.
Saddil absen seusai mendapatkan kartu merah pekan lalu saat duel melawan Persik Kediri.
Praktis mantan penggawa Sabah FC tersebut bisa digantikan oleh Eliano Reijnders atau Adam Alis.
Melihat kondisi dari tim lawan, pelatih Persija, Mauricio Souza enggan ambil pusing.
Mantan nakhoda Madura United tersebut menilai Persib punya komposisi pemain yang solid, sehingga punya pelapis bakal menggantikan.
“Kami tahu Persib Bandung punya organisasi tim yang sangat kuat. Kami tidak memikirkan siapa yang bakal main atau tidak.”
