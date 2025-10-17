menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persib Bandung Tanpa Frans Putros dan 3 Pemain Senior saat Lawan PSBS Biak

Persib Bandung Tanpa Frans Putros dan 3 Pemain Senior saat Lawan PSBS Biak

Persib Bandung Tanpa Frans Putros dan 3 Pemain Senior saat Lawan PSBS Biak
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bek Persib Bandung Frans Putros resmi mendapat panggilan dari Timnas Irak. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung dalam kekuatan penuh saat menantang PSBS Biak dalam pertandingan pekan ke-9 BRI Super League 2025/26.

Lima pemain yang sebelumnya memperkuat tim nasional, sudah kembali ke klub. Hanya Frans Putros yang tak diboyong tak diboyong karena masih menjalani hukuman kartu merah dari laga sebelumnya.

"Semua sudah bagus. Pemain-pemain tim nasional sudah kembali dan memiliki waktu beberapa hari untuk memulihkan kondisi sebelum pertandingan," kata Pelatih Persib Bojan Hodak dalam konferensi pers pralaga, dikutip Jumat (17/10/2025).

Baca Juga:

Maung Bandung memulai persiapan lebih awal dengan memanfaatkan jeda FIFA Matchday untuk mematangkan strategi di lapangan.

"Kami memiliki waktu latihan yang cukup jelang pertandingan, dan saya berharap kami bisa meraih hasil yang bagus," sambung Hodak.

Dalam perjalanan kali ini, Hodak tak membawa beberapa pemain seperti Putros, Adam Przybek, Rezaldi Hehanussa, dan Achmad Jufriyanto. 

Baca Juga:

Adapun beberapa pemain muda absen karena tampil di Elite Pro Academy (EPA) U-20.

"Hanya Putros karena dia mendapatkan kartu merah di laga sebelumnya dan penjaga gawang Adam Przybek yang sakit, sehingga keduanya tidak bersama kami. Namun, sisanya bersama kami," tuturnya. (mcr27/jpnn)

Pemain Timnas Indonesia sudah bergabung dengan Persib, menjelang laga melawan PSBS Biak di Stadion Maguwoharjo, Sleman.


Redaktur : Dhiya Muhammad El-Labib
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI