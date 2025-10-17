Persib Bandung Tanpa Frans Putros dan 3 Pemain Senior saat Lawan PSBS Biak

jpnn.com - Persib Bandung dalam kekuatan penuh saat menantang PSBS Biak dalam pertandingan pekan ke-9 BRI Super League 2025/26.

Lima pemain yang sebelumnya memperkuat tim nasional, sudah kembali ke klub. Hanya Frans Putros yang tak diboyong tak diboyong karena masih menjalani hukuman kartu merah dari laga sebelumnya.

"Semua sudah bagus. Pemain-pemain tim nasional sudah kembali dan memiliki waktu beberapa hari untuk memulihkan kondisi sebelum pertandingan," kata Pelatih Persib Bojan Hodak dalam konferensi pers pralaga, dikutip Jumat (17/10/2025).

Maung Bandung memulai persiapan lebih awal dengan memanfaatkan jeda FIFA Matchday untuk mematangkan strategi di lapangan.

"Kami memiliki waktu latihan yang cukup jelang pertandingan, dan saya berharap kami bisa meraih hasil yang bagus," sambung Hodak.

Dalam perjalanan kali ini, Hodak tak membawa beberapa pemain seperti Putros, Adam Przybek, Rezaldi Hehanussa, dan Achmad Jufriyanto.

Adapun beberapa pemain muda absen karena tampil di Elite Pro Academy (EPA) U-20.

"Hanya Putros karena dia mendapatkan kartu merah di laga sebelumnya dan penjaga gawang Adam Przybek yang sakit, sehingga keduanya tidak bersama kami. Namun, sisanya bersama kami," tuturnya. (mcr27/jpnn)