Persib Bandung Tanpa Lucho di Markas Bali United, Bojan Hodak Cari Racikan Baru
jpnn.com - Persib Bandung tanpa diperkuat Luciano 'Lucho' Guaycochea saat bertamu ke markas Bali United pada pekan ke-11 BRI Super League musim 2025/26.
Menurut jadwal, pertandingan Bali United vs Persib akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (1/11/2025).
Persib Kehilangan Lucho
Pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit, tetapi Maung Bandung harus tampil tanpa salah satu gelandang andalannya, Luciano Guaycochea.
Pemain asal Argentina itu harus menepi akibat hukuman kartu merah yang didapat saat menghadapi Persis Solo, Senin (27/10/2025) lalu.
Absennya Lucho tentu menjadi kehilangan bagi lini tengah Persib yang selama ini mengandalkan visi bermain dan determinasi gelandang berusia 31 tahun itu.
Bojan Hodak Cari Racikan Baru
Namun, Pelatih Persib Bojan Hodak menegaskan timnya sudah menyiapkan solusi.
Dia memastikan Maung Bandung masih memiliki banyak alternatif untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Lucho.
"Kami masih punya banyak pilihan. Bisa Robi (Darwis), Adam (Alis), William (Marcillio), atau bahkan (Frans) Putros. Semua tergantung kebutuhan pertandingan," ucap pelatih asal Kroasia itu.
