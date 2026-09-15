Persib Bandung Tantang FC Seoul, Mampukah Akhiri Rekor Kelam Klub Indonesia?

jpnn.com - Persib Bandung menghadapi ujian berat pada laga perdana AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/27.

Maung Bandung harus bertandang ke markas FC Seoul pada matchday pertama fase grup. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Seoul World Cup Stadium, Rabu (16/9/2026) sore WIB.

Tantangan Persib tidak hanya datang dari status FC Seoul sebagai tuan rumah. Klub berjuluk Dark Red Warriors itu juga sedang berada dalam performa apik di kompetisi domestik.

FC Seoul Memimpin K League 1

FC Seoul saat ini berada di puncak klasemen K League 1. Dari 29 pertandingan, mereka telah mengumpulkan 62 poin, hasil dari 19 kemenangan, lima hasil imbang, dan lima kekalahan.

Catatan tersebut menjadi gambaran betapa beratnya misi yang harus dijalani Persib di Negeri Ginseng.

Namun, ada tantangan lain yang menarik perhatian. Persib juga berusaha memutus catatan buruk klub-klub Indonesia ketika bermain di Korea Selatan dalam kompetisi Asia.

Belum Ada Klub Indonesia Raih Poin

Sejauh ini, belum ada wakil Indonesia yang berhasil membawa pulang poin dari pertandingan kompetisi Asia di Korea Selatan.

Catatan tersebut terbentang sejak musim 1994/1995. Pelita Jaya menjadi klub Indonesia pertama yang gagal setelah takluk 1-4 dari Ilhwa Chunma.