Persib Bandung Tempuh Jalan Berat Menuju Markas Selangor FC

jpnn.com - Persib Bandung kembali dihadapkan pada jadwal padat, tetapi semangat mereka tak surut sedikit pun.

Tim asuhan Bojan Hodak kini bersiap menghadapi Selangor FC pada lanjutan fase grup AFC Champions League Two (ACL 2)2025/26.

Menurut jadwal, pertandingan Selangor vs Persib akan digelar di Stadion MBPJ, Malaysia, Kamis (6/11/2025).

Persib Siap Tempur

Hodak memastikan anak asuhnya dalam kondisi prima, baik fisik maupun mental.

Kemenangan atas Bali United pada pekan ke-11 BRI Super League 2025/26 disebut menjadi dorongan besar bagi kepercayaan diri para pemain.

"Kemenangan selalu membuat tim berkembang. Selain itu, kepercayaan diri meningkat dan sejauh ini semuanya tampak bagus," ucap pelatih asal Kroasia itu.

Jalan Berat, tak Langsung Pulang ke Bandung

Menariknya, Maung Bandung memutuskan tidak kembali ke Bandung usai laga kontra Bali United.

Hodak menilai perjalanan pulang hanya akan menguras waktu dan energi di tengah padatnya jadwal pertandingan.