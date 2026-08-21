Persib Bandung Terancam Masuk Grup Neraka ACL 2, Haji Umuh: Tenang, Ada Peralta

jpnn.com, BANDUNG - Federasi Sepak Bola Asia (AFC) resmi merilis hasil pengundian (drawing) babak fase grup AFC Champions League Two (ACL 2) musim 2026/27.

Wakil Indonesia, Persib Bandung, sudah ditunggu oleh jajaran klub raksasa Asia jika berhasil melewati babak play-off.

Berdasarkan hasil undian, sebanyak 31 tim yang telah lolos langsung ditambah satu slot pemenang babak play-off kini tersebar ke dalam delapan grup berbeda yang terbagi adil di wilayah barat dan timur.

Masing-masing grup dipastikan akan dihuni oleh empat tim dari berbagai negara dan terbagi menjadi dua wilayah yaitu barat dan timur.

Persib Bandung saat ini masih memegang status sebagai calon peserta. Skuad asuhan Igor Tolic ini harus berjuang memperebutkan satu tiket sisa fase grup melalui jalur kualifikasi melawan utusan Filipina, Manila Digger.

Partai Persib vs Manila Digger baru akan dilaksanakan pada Senin (31/8/2026) di Bandung.

Dalam hasil drawing, apabila Persib berhasil menang atas Manila, maka klub asal Bandung itu akan berada di Grup E.

Bukan perjalanan yang mudah, sebab ini adalah grup neraka yang berisikan tim-tim tangguh seperti FC Seoul (Korea Selatan), Melbourne Victory (Australia), dan The Cong-Vietnam (Vietnam).