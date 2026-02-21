menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persib Bandung Tersingkir dari ACL 2, Nasib Adam Przybek Tamat?

Persib Bandung Tersingkir dari ACL 2, Nasib Adam Przybek Tamat?

Persib Bandung Tersingkir dari ACL 2, Nasib Adam Przybek Tamat?
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kiper Persib Bandung Adam Przybek. Foto: Persib.

jpnn.com - Masa depan penjaga gawang Adam Przybek sudah selesai seiring gugurnya Persib Bandung di babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2).

Kiper asal Wales itu sebelumnya tidak didaftarkan untuk BRI Super League 2025/26 karena keterbatasan kuota pemain asing.

Manajemen mencoret Adam Przybek untuk putaran dua kompetisi domestik.

Baca Juga:

Persib hanya memasukkan nama Przybek untuk kompetisi Asia agar tetap mendapat menit bermain.

Namun, pekan lalu Maung Bandung baru saja gugur di 16 besar ACL 2 setelah kalah agregat 1-3 dari klub Thailand Ratchaburi FC.

Dengan kondisi ini, otomatis pemain berusia 25 tahun ini tidak akan bermain hingga akhir musim.

Baca Juga:

Merespons hal ini, Przybek mengaku menghargai keputusan yang dibuat oleh tim pelatih meski dirinya cukup frustrasi karena tidak lagi bisa tampil.

"Ya ini sepak bola, saya frustrasi, tetapi sudah menjadi keputusan dari pelatih untuk mencabut saya dari skuad. Saya harus mengikuti ini," kata Przybek, Sabtu (21/2/2026).

Kiper Persib Adam Przybek mengaku frustasi setelah dirinya harus mengakhiri musim lebih cepat.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI