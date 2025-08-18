Persib Bandung Tersungkur di Markas Persijap Jepara, 3 Kesalahan Hancurkan Harapan
jpnn.com - Kejutan tercipta saat Persib Bandung bertandang ke markas Persijap Jepara pada pekan kedua BRI Super League musim 2025/26.
Duel Persijap vs Persib di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Senin (18/8/2025) malam WIB, berakhir dengan skor dramatis 2-1.
Jalannya Pertandingan Persijap vs Persib
Persijap selaku tuan rumah unggul terlebih dahulu melalui gol Franca pada babak kedua, tepatnya menit ke-68.
Persib sempat membuka harapan membawa pulang satu poin setelah menyamakan kedudukan di penghujung laga, menit ke-92.
Wasit menghadiahi penalti setelah Uiliam Barros dijatuhkan di kotak terlarang oleh kiper Persijap, Rodrigo Moura.
Uiliam yang maju sebagai eksekutor mengubah papan skor menjadi 1-1. Namun, hanya satu menit berselang, Persijap kembali memimpin seusai tembakan keras Sudi Abdillah menggetarkan gawang Persib yang dijaga kiper Teja Paku Alam.
Skor 2-1 keunggulan Persijap bertahan hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan.
Komentar Pelatih Persib Bojan Hodak
Pelatih Persib Bojan Hodak menyebut kekalahan timnya disebabkan beberapa kesalahan fatal pemain.
Kejutan tercipta saat Persib Bandung bertandang ke markas Persijap Jepara pada pekan kedua BRI Super League musim 2025/26.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Trio Tim Terpuruk: PSBS Biak, Dewa United, dan Persita Tangerang Masih Nirpoin
- Permalukan PSBS Biak, Borneo FC Tempel Ketat Persija Jakarta
- Persijap Mengalahkan Persib, Lihat Klasemen BRI Super League
- Main di Sleman, Borneo FC Bungkam PSBS Biak 1-0, Ini Kemenangan Kedua
- Laga Kandang Perdana Persijap, Rosalvo Junior Tebar Ancaman, Persib Hati-Hati
- Tekad Kuat Frans Putros Hadapi Laga Tandang Perdana Persib di Markas Persijap