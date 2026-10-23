Persib Bandung Tersungkur di Pamekasan, Sandy Walsh Punya Janji untuk Bobotoh
jpnn.com - Persib Bandung tumbang di markas Madura United pada pekan keenam BRI Super League 2026/27. Sandy Walsh pun menyampaikan pesan khusus kepada Bobotoh yang setia memberikan dukungan.
Pangeran Biru harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor 0-1 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Kamis (22/10/2026).
Meski gagal membawa pulang hasil positif, Walsh tetap mengapresiasi suporter yang rela menempuh perjalanan untuk memberikan dukungan kepada Persib.
Sandy Walsh Apresiasi Bobotoh
Menurut Walsh, kehadiran Bobotoh menjadi suntikan semangat bagi para pemain di tengah jadwal pertandingan yang padat. Dukungan tersebut membuat tim tetap termotivasi untuk berjuang sepanjang laga.
"Di tengah jadwal pertandingan yang begitu rapat, dukungan Bobotoh sangat berarti bagi kami. Mereka datang jauh-jauh untuk memberikan semangat dan mendorong kami terus berjuang sampai pertandingan berakhir," ucapnya.
Hasil negatif di Pamekasan pun tidak ingin disesali terlalu lama. Full back Persib itu menegaskan bahwa timnya harus segera mengalihkan perhatian ke pertandingan berikutnya demi meraih hasil yang lebih baik.
Janji Sandy Walsh kepada Bobotoh
Persib dijadwalkan menghadapi Garudayaksa pada Minggu (25/10/2026). Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Maung Bandung untuk bangkit setelah kehilangan poin saat bertandang ke markas Madura United.
"Kami memang belum bisa memberikan kemenangan malam ini. Namun, kami akan berusaha membalas hasil tersebut pada pertandingan Minggu nanti dengan menjadikan kemenangan sebagai target," tambahnya.
Persib Bandung gagal meraih poin di markas Madura United. Sandy Walsh punya pesan untuk Bobotoh
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