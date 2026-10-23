Persib Bandung Tumbang di Tangan Madura United, Igor Tolic Ungkap Fakta Pahit

jpnn.com - Persib Bandung gagal membawa pulang poin saat bertamu ke markas Madura United FC pada pekan keenam BRI Super League 2026/27.

Meski mampu memberikan tekanan sepanjang pertandingan, Maung Bandung harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor tipis 0-1 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Kamis (22/10/2026) malam.

Kekalahan tersebut terasa menyakitkan bagi Persib karena gol penentu baru tercipta ketika pertandingan memasuki menit ke-90.

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Penyerang Madura United Dimitar Mitkov menjadi sosok yang menggagalkan upaya Maung Bandung untuk setidaknya membawa pulang satu poin.

Igor Tolic Soroti Peluang yang Terbuang

Pelatih Persib Igor Tolic menilai hasil pertandingan tidak mencerminkan upaya yang telah diperlihatkan anak asuhnya.

Menurutnya, Persib memiliki sejumlah kesempatan untuk mencetak gol, tetapi kegagalan mengonversi peluang menjadi gol membuat timnya harus menerima konsekuensi pahit.

"Kami sebenarnya memiliki permainan yang cukup bagus untuk meraih kemenangan. Beberapa peluang berhasil kami ciptakan, tetapi tidak ada yang berbuah gol," ucap pelatih asal Kroasia itu.

Pelatih asal Kroasia itu juga mengakui kualitas Madura United yang mampu memanfaatkan kesempatan penting.