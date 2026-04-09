Persib Bandung vs Bali United: Bojan Hodak Bawa Kabar Baik, tapi Belum Sepenuhnya Aman

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak membagikan kabar baik dari timnya menjelang duel kontra Bali United pada pekan ke-27 BRI Super League 2025/26.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Bali United akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (12/4/2026).

Kabar menggembirakan datang dari sesi latihan terakhir.

Sejumlah pemain yang sebelumnya absen kini sudah kembali mengikuti program latihan ringan di Lapangan Pendamping GBLA.

Hodak menegaskan bahwa sesi tersebut lebih difokuskan untuk pemulihan seusai pertandingan sebelumnya.

"Kami baru kembali berlatih setelah laga terakhir, jadi fokusnya pemulihan."

"Intensitasnya ringan dan semua pemain sudah berkumpul," jelas pelatih asal Kroasia itu.

Meski demikian, belum semua pemain langsung menjalani latihan penuh.