jpnn.com - Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan 2-1 atas Bali United pada pekan ke-10 BRI Super League 2026/27 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (22/11/2026).

Di balik kemenangan tersebut, Pelatih Persib Igor Tolic memiliki pertimbangan tersendiri dalam menentukan komposisi pemain.

Thom Haye cum suis tidak bisa terus dipaksakan tampil dengan intensitas tinggi, terutama ketika jadwal pertandingan berlangsung berdekatan.

Igor Tolic Pertimbangkan Kondisi Pemain

Tolic mengungkapkan bahwa Persib harus melakukan penyesuaian setelah melakoni pertandingan hanya berselang tiga hari dari laga sebelumnya.

Tercatat, Persib baru saja menjamu klub Myanmar Shan United pada lanjutan ASEAN Club Championships Shopee Cup 2026, 19 November lalu. Saat itu, Maung Bandung sukses meraih kemenangan telak 6-0.

Kondisi tersebut membuat Tolic harus cermat mengatur waktu bermain anak asuhnya.

"Kami harus menghadapi pertandingan dengan intensitas tinggi. Padahal, laga sebelumnya baru berlangsung tiga hari lalu. Kondisi itu membuat kami perlu mengubah beberapa komposisi pemain," ucapnya.

Pemain Pengganti Punya Peran Penting

Bagi Tolic, perubahan pemain bukan hanya berkaitan dengan persoalan fisik.