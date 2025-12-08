Persib Bandung vs Bangkok United: Bojan Hodak Andalkan Pemain ke-12
jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengungkapkan kekuatan terbesar timnya menjelang jumpa Bangkok United pada matchday terakhir fase grup AFC Champions League Two (ACL 2).
Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Bangkok United akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (10/12/2025).
Dukungan Bobotoh Jadi Senjata Utama
Hodak menilai kekuatan terbesar timnya bukan hanya dari taktik ataupun kualitas pemain, tetapi atmosfer luar biasa yang diciptakan Bobotoh -suporter Persib-.
Hodak berharap suasana megah dan penuh tekanan yang terjadi ketika Persib menaklukkan Borneo FC dapat kembali terulang saat mereka menghadapi Bangkok United.
"Semoga nanti stadion kembali penuh seperti saat melawan Borneo FC," ucap juru taktik asal Kroasia itu.
Hodak melihat tribune GBLA yang padat mampu membuat lawan tertekan sepanjang pertandingan.
Di saat bersamaan, sorakan Bobotoh menjadi dorongan mental yang signifikan bagi Beckham Putra dan kawan-kawan.
"Tim manapun yang datang ke GBLA dengan keadaan stadion penuh, pasti tidak akan mudah bagi mereka," tandasnya.
