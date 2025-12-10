menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Persib Bandung vs Bangkok United: Marc Klok Punya Rencana Besar

Persib Bandung vs Bangkok United: Marc Klok Punya Rencana Besar

Persib Bandung vs Bangkok United: Marc Klok Punya Rencana Besar
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gelandang sekaligus kapten Persib Bandung Marc Klok. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung bersiap menghadapi laga pemungkas Grup G AFC Champions League Two (ACL 2) dengan menjamu klub Thailand Bangkok United.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Bangkok United akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (10/12/2025) malam WIB.

Persib sejatinya hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke 16 besar ACL 2.

Baca Juga:

Pertandingan Penting Bagi Persib

Namun, bagi kapten Persib Marc Klok, tak ada tawar menawar di pertandingan nanti. 

Pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu menegaskan seluruh pemain mengusung target kemenangan demi memastikan hasil terbaik di hadapan Bobotoh -suporter Persib-.

"Saya rasa pertandingan besok (hari ini, red) akan berjalan seru dan menghibur. Ini laga yang sangat penting untuk Persib, juga Indonesia," ucap pemain bernomor punggung 23 itu.

Baca Juga:

Tak Ada Tawar Menawar, Tiga Poin Jadi Target

Lebih lanjut, Klok menegaskan tidak ada ruang untuk kompromi dalam duel krusial tersebut. 

Dia memastikan semua pemain siap mengerahkan kemampuan terbaik demi mewujudkan target besar yang telah dipatok sejak awal fase grup.

Kapten Persib Bandung Marc Klok memiliki rencana besar saat menjamu Bangkok United pada laga terakhir fase grup AFC Champions League Two.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI