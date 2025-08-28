menu
Persib Bandung vs Borneo FC: Bojan Hodak Bocorkan Peluang Debut Thom Haye

Persib Bandung vs Borneo FC: Bojan Hodak Bocorkan Peluang Debut Thom Haye

Persib Bandung vs Borneo FC: Bojan Hodak Bocorkan Peluang Debut Thom Haye
Gelandang Timnas Indonesia Thom Haye resmi bergabung Persib Bandung. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak blak-blakan soal peluang debut Thom Haye.

Persib diketahui baru saja mengumumkan kedatangan gelandang Timnas Indonesia itu pada Rabu (27/8/2025).

Pemain berusia 30 tahun itu sebelumnya berstatus tanpa klub dan kini siap memperkuat lini tengah Pangeran Biru.

Pada hari yang sama, Persib juga memperkenalkan bek asal Italia, Federico Barba, yang diharapkan menambah kekuatan di sektor pertahanan.

Peluang Debut Thom Haye dan Federico Barba

Hodak mengisyaratkan dua pemain barunya itu akan debut saat Persib menjamu Borneo FC pada pekan keempat BRI Super League, Minggu (31/8/2025).

"Kita lihat perkembangan. Untuk debut mungkin keduanya bisa memulai sebagai starter atau di babak kedua."

"Intinya, Thom dan Federico sangat berpotensi memulai debut lawan Borneo," ujar Hodak.

Fisik Thom Haye dan Federico Barba tak Ada Masalah

Hodak menjelaskan kondisi fisik Thom Haye dan Federico Barba cukup baik serta tidak ada kendala berarti. Meski baru bergabung, keduanya disebut siap mengikuti program latihan tim tanpa hambatan.

