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Persib Bandung vs Cong Viettel FC: Marc Klok Ungkap Tantangan yang Mengadang

Persib Bandung vs Cong Viettel FC: Marc Klok Ungkap Tantangan yang Mengadang
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Kapten Persib Bandung Marc Klok (kanan). Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung membidik kemenangan kedua di Grup E AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/27 saat menjamu Cong Viettel FC.

Duel Persib vs Viettel FC akan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Rabu (14/10/2026) pukul 19.15 WIB.

Kapten Persib Marc Klok menilai hasil pertandingan ini penting untuk menjaga langkah Maung Bandung di kompetisi Asia.

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Kemenangan 1-0 atas FC Seoul pada laga pembuka menjadi modal yang ingin mereka lanjutkan.

"Kami ingin meraih tiga poin di kandang, dan memulai perjalanan di Champions League dengan kuat," ucapnya.

"Jika mampu mengamankan enam poin dari dua pertandingan pertama, itu akan menjadi pencapaian yang sangat positif bagi Persib."

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Ambisi tersebut harus diimbangi dengan pengelolaan kondisi pemain. Persib baru menjalani pertandingan domestik melawan Dewa United sehingga waktu pemulihan menjadi perhatian tim pelatih.

Klok memahami tidak semua pemain bisa terus tampil dalam setiap pertandingan. Rotasi diperlukan untuk menjaga kebugaran sekaligus menyesuaikan strategi dengan kebutuhan tim.

Persib Bandung membidik kemenangan kedua di Grup E AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/27 saat menjamu Cong Viettel FC.

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