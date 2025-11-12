Persib Bandung vs Dewa United: Beckham Putra Ingatkan Soal Ini

jpnn.com - Bintang Persib Bandung Beckham Putra memberikan sebuah pesan kepada rekan-rekannya menjelang laga melawan Dewa United pada lanjutan BRI Super League.

Pertandingan Persib vs Dewa United akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada 21 November mendatang.

Beckham Fokus Pertahankan Tren Positif Persib

Meski punya waktu persiapan lebih dari sepekan, Beckham menilai timnya tak boleh lengah jika ingin melanjutkan rekor enam kemenangan beruntun.

Bagi Beckham, laga ini bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan ajang pembuktian sekaligus kesempatan untuk membalas hasil buruk melawan Dewa United di musim lalu.

"Kami harus menjaga ritme ini karena tidak mudah juga. Setelah enam pertandingan tanpa kekalahan, ini jadi catatan bagus buat tim menghadapi Dewa United," ucap pemain asli didikan Persib Bandung itu.

Misi Balas Kekalahan Musim Lalu

Musim lalu, Persib gagal meraih hasil maksimal saat jumpa Dewa United. Pada pertemuan pertama hanya bermain imbang, sementara di putaran kedua kalah di kandang sendiri.

Beckham menyebut catatan itu menjadi motivasi tambahan bagi skuad Maung Bandung untuk tampil lebih agresif.

"Tahun lalu kami kurang bagus lawan Dewa. Di putaran pertama imbang, dan di putaran kedua kami kalah di kandang."