jpnn.com - Persib Bandung memiliki kesempatan untuk mempertegas dominasinya di Grup E AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027 saat menjamu FC Seoul.

Duel Persib vs FC Seoul akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (25/11/2026).

Kapten Persib Marc Klok memastikan timnya tidak akan mengendurkan ambisi meski tiket menuju babak 16 besar sudah berada dalam genggaman.

Persib Incar Tiga Poin

Klok menyebut Persib masih memiliki target penting di fase grup.

Menurutnya, finis di posisi teratas bisa membuka peluang bagi Maung Bandung untuk mendapatkan lawan yang lebih menguntungkan pada babak 16 besar.

"Kelolosan ke babak berikutnya memang menjadi kabar menggembirakan bagi kami. Namun, perjalanan belum selesai karena kami masih ingin mengakhiri fase grup di peringkat teratas," ucapnya.

"Posisi itu bisa memberi keuntungan saat menghadapi pertandingan selanjutnya."

Persib sejatinya hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan posisi puncak grup.