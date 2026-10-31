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Persib Bandung vs Isenmulang Kalteng FC: Marc Klok Sudah Gatal Ingin Merumput

Persib Bandung vs Isenmulang Kalteng FC: Marc Klok Sudah Gatal Ingin Merumput
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Kapten Persib Marc Klok (kanan) dalam konferensi pers pralaga BRI Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (31/10/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Gelandang Persib Bandung Marc Klok sudah tidak sabar menghadapi Isenmulang Kalteng FC pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/2027.

Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (1/11) sore.

Kapten Persib itu sebelumnya absen dalam dua pertandingan saat menghadapi Garudayaksa FC dan Melbourne Victory FC.

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"Persiapan sangat baik. Kemarin akumulasi dan di pertandingan sebelumnya saya istirahat dari beberapa pertandingan beruntun saya main. Jadi besok saya sangat siap," kata Klok dalam konferensi pers pralaga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (31/10).

Meski tidak tampil, Klok tetap mengikuti perjuangan rekan-rekannya di lapangan. Dia mengaku bangga melihat kerja keras dan semangat para pemain dalam meraih kemenangan.

Laga melawan Isenmulang pun menjadi pertandingan yang dinantikan pemain naturalisasi asal Belanda tersebut.

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"Kami dengan banyak pemain yang siap besok. Semua mau main, ingin main, dan juga kami ingin hasil yang baik di liga supaya kami tetap di puncak, di liga juga," ujarnya.

Performa Persib di kompetisi domestik belum sebaik pencapaian mereka di Asia. Maung Bandung saat ini menempati peringkat keenam klasemen sementara Super League, sedangkan di AFC Champions League Two (ACL Two), mereka memimpin klasemen Grup E.

Target Marc Klok setelah absen dua pertandingan dan siap bermain saat melawan Isenmulang Kalteng FC. Sang kapten kirim sinyal bahaya.

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